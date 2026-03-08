◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）脊髄損傷の大ケガから復帰し関取復帰を目指す東幕下4枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が西幕下3枚目の英乃海（36＝木瀬部屋）を下手投げで破り、白星発進とした。立ち合いで下からもぐるように中に入り、左を差した。「無心でいった。うまく入れた」。豪快な下手投げで元幕内の実力者を破った。先場所の6番相撲で栃丸との全勝対決を制したが、左足首を骨折。先