◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾5―4韓国（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は8日、韓国―台湾が行われ、台湾は延長10回タイブレークの末、5―4で勝利。台湾は通算2勝2敗とし、準々決勝進出へ可能性を残した。2回に4番・張育成（チョウ・イクセイ）の左越えソロで1点を先制。同点に追いつかれた直後の6回には、1番・鄭宗哲（テイ・ソウテツ）が韓国2番手・郭彬（クァク・ビン