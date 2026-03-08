巨人で180勝を挙げた斎藤雅樹氏（61）が8日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。今季の巨人について分析した。駒田健吾アナウンサーが、2012年を最後に巨人が日本一になっていないことに触れ「この状況、今年はどうでしょうか？」と質問。斎藤氏は「OBとしては当然、優勝してほしいというのはあります」としつつ、「でも、岡本もメジャーに行くことになって、戦力が抜けていることは間違いないですね」と指摘