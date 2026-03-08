◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ5-4韓国（8日、東京ドーム）5日の試合で左手に死球を受け、左手人さし指骨折の診断を受けたチャイニーズ・タイペイの陳傑憲(チェン・ジェシェン)選手が延長10回に代走で登場しました。今大会は延長10回以降の攻撃がノーアウト2塁から始まります。陳選手は10回のチャイニーズ・タイペイの攻撃で2塁ランナーとして代走出場。骨折した左手はしっかり固定