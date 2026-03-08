◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）名古屋ウィメンズが8日に行われ、マラソン初挑戦の信櫻空（しのざくら・そら、24＝横浜市陸協）が2時間24分34秒で6位となり、2028年ロス五輪の代表選考会となる27年マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）の出場権を獲得した。冷静にペースを保ち、第2集団でレースを進める。折り返してからは徐々に順位を上げ、樺沢和佳奈（三井住友海