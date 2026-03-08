「大相撲春場所・初日」（８日、エディオンアリーナ大阪）脊髄損傷の大ケガからの関取復帰を目指す東幕下４枚目の炎鵬（伊勢ケ浜）が下手投げで英乃海（木瀬）に勝ち、白星発進を決めた。立ち合いでうまく懐に飛び込み、投げを決めた。「無心でいきました。うまく入ることができましたね」と納得の表情で振り返った。初場所は最後の一番に敗れて６勝１敗となり、再十両に届かなかった。その先場所で負傷した左足について、場