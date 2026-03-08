俳優の椎名桔平（61）が、7日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。俳優になったきっかけを明かした。俳優を志してから「40年ぐらい」という椎名はデビューについて聞かれると、「僕、サッカーをやってたんですよ、ずっとね。小学校から大学の1年まで。大学のサッカー部を、半年間謹慎処分をいただいたんですよ」と明かした。すると「何やったんですか」「大学の謹慎はなかなかですよね」の声がかかり、