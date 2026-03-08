東京・浜松町の再開発工事の現場で火事があり、黒煙が上がっています。【映像】黒煙立ち上る現場の様子午後2時15分ごろ、港区のJR浜松町駅に隣接する工事現場で「黒煙が上がっている」と119番通報がありました。東京消防庁によりますと、この火事でポンプ車など21台が出動し、現在も消火活動に当たっています。これまでにけが人の情報は入っていません。現場は世界貿易センタービルの建て替えに伴う再開発工事を行っている