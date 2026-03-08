歌手和田アキ子（75）が8日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。番組に準レギュラーとして何度も共演している漫才コンビ、さや香の2人それぞれの名前を問われて答えられなかった。番組が3月29日の最終回まで、残り4回となったことで、新コーナーが発表された。街ゆく人と準レギュラーから和田に聞きたいカチ質問をぶつける内容。さや香の新山（にいやま）から「ぼくたちの個人名ってわかりますか？」と尋