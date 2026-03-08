歌手、モデル、ファッション・デザイナーとマルチに活躍している野宮真貴さん（65）が2026年3月3日、自身のインスタグラムを更新。俳優で歌手の小泉今日子さん（60）とタレントのYOUさん（61）とのオフショットを披露した。「女性だけのライブ」野宮さんは、「今日はひな祭り」「そして明後日も明後日もひな祭り」と切り出し、小泉さんとYOUさんとの笑顔ショットを投稿した。つづけて、「ということで、小泉今日子さんとYOUちゃん