【小林至教授のマネーボールQ&A】#19【マネーボールQ&A】米大学編入の佐藤幻瑛しかり アマ選手になぜ代理人がつくのか？ 仕事の中身まで徹底解説【Q】侍ジャパンが宮崎県で合宿をするなど、3月上旬の本戦が刻一刻と迫ってきたWBC。そこで気になるのがこれまでの収益や、運営方式。米国で人気がイマイチな点もあわせ、具体的にWBCはどうなっているのでしょうか？【A】結論から言えば、WBCは「国際大会の看板を掲げた、M