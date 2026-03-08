【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#81【前回を読む】試合に勝つ以上に嬉しい瞬間もある。とりわけやりがいを感じる瞬間は…ようやくひとつ肩の荷が下りました。30日、高野連から今春センバツ出場校が発表され、無事、我が専大松戸が当選しました。日頃からお世話になっている方々や保護者の皆さま、日刊ゲンダイの読者さま、この場を借りて心よりお礼申し上げます。誠にありがとうございました。昨年10月20日、秋季関東大会で