お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子さんが、８日までに自身のＳＮＳを更新。ＷＢＣ侍ジャパンの韓国戦を現地観戦したことを明かした。野々村さんはインスタグラムで日本と韓国の国旗の絵文字と共に「凄かったー！！生で大谷選手も見れたし鈴木誠也選手、周東佑京選手、種市篤暉選手そして日本のみなさん素晴らしかった！！ありがとうございました！」と、現地観戦を満喫したことを報