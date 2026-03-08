◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）左手首負傷から約か月ぶりに復帰した小祝さくら（ニトリ）は５位で出て１バーディー、２ボギーの７３で回り、通算５アンダーの１２位で終えた。小祝は「パターが決まらず、耐えるゴルフになってしまいました。１６番も４メートルのバーディーチャンスから３パットして、もったいないゴルフになってしまっ