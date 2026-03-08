◆オープン戦オリックス―ソフトバンク（８日・京セラドーム）ソフトバンクのスチュワートが、オープン戦２度目の先発で５回を２安打無失点に抑えた。初回先頭の宗に左前安打を許して以降は、４回まで打者１２人を連続でアウト。５回先頭の森友に右翼線二塁打を許したが、後続を抑えた。１２０キロ台の縦割れカーブ、切れのあるカットボール、スプリットの多彩な変化球と、１５０キロ超えのストレートで安定感抜群の投球だった