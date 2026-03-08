◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国４―５台湾＝延長１０回タイブレーク＝（８日、東京ドーム）台湾がタイブレークの末、韓国を下し、２勝２敗とした。この結果を受けて、日本がオーストラリアと対戦する前に準々決勝進出が決まった。台湾が２勝２敗となり、韓国は残り１試合を残して１勝２敗。仮に日本が８日夜にオーストラリアに敗れて２勝１敗となり、１０日にチェコに敗れて２勝２敗となっても、日本は台湾との直接対決で勝利