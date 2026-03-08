８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／曹禕銘）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、経済グローバル化の目標と原則について次のように述べた。幅広く利益をもたらす包摂的な経済グローバル化を推進していく。その目標は、経済グロバール化のパイをより大きくし、公平に分けることにある。その原則は、いずれ