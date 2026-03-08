◆大相撲▽春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西幕下３枚目・英乃海（木瀬）を下手投げで下し、白星発進した。「無心でいった。うまく中に入れた」と振り返った。炎鵬は先場所の六番相撲で左足首を骨折。今場所は患部にはテーピングまかれていた。「この日のためにやれることをやってきた。自分を信じてやるだけ。土俵に上がる葛藤もあったが、上がって目の前のことに集中してい