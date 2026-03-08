木のそばで遊ぶパンダの「珍珍」と「芊喜」。（１月１４日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都3月8日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、米国から返還されたパンダの「珍珍（ジェンジェン）」が「芊喜（チエンシー）」を連れて木のそばで遊ぶ様子が撮影された。