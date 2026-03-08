◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が３バーディー、１ボギーの７０をマークし、通算１６アンダーで昨年１０月以来となるツアー５勝目を飾った。優勝賞金２１６０万円を獲得した。６７をマークした永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が１５アンダーの２位、６８の小林光