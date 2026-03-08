８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／傅天）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中国・アフリカ関係について次のように述べた。中国の外交部長は一貫してアフリカを新年最初の訪問先としており、風雨にも屈しない中国外交の一貫した精神、信念となっている。中国とアフリカの友情は、人々が心を通わせ、次の世