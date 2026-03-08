８日、記者会見に臨む王毅氏（左）。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中国・アフリカ関係について次のように述べた。われわれは関税の「引き算」によって貿易の「足し算」を推進し、民生の「掛け算」を実現し、中国の巨大市場がアフリカにより大きな機会をもたらすようにする。