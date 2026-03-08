◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国 4―5（延長10回タイブレーク） 台湾（2026年3月8日東京D）韓国はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組3戦目で台湾に4―5で敗れ、2連敗で1勝2敗となった。4大会ぶりの8強入りには、この日夜にオーストラリアが日本に敗れた上で、9日にオーストラリアとの直接対決で勝つことが最低条件となった。6―8で競り負けた前夜の日本戦から約14時間後のプレーボール。メジャー通