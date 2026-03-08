中高生のサッカーで脳振とうが起きた原因は、選手同士の競り合いなどでバランスを崩して転倒し、地面に頭をぶつけたケースが最も多かったと、日本スポーツ振興センターや筑波大のチームが8日までに発表した。他選手との接触そのものが原因となったケースより多かった。災害共済給付制度に申請があった脳振とう事例約3千件を分析した。チームは、指導者への注意喚起や、けがをしにくい「受け身」の指導などを推奨している。結果