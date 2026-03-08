F1オーストラリア GP決勝サーキット：オーストラリア／メルボルン GP サーキット天気：一部晴れ路面状況：ドライ気温：25.0℃路面温度：34.5℃ F1オーストラリア GPの決勝がメルボルン GP サーキットで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム1:23:06.801で優勝。2位は（+2.974）で2番グリッドスタートのK.アントネッリ（MER）、3位は（+15.