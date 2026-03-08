ラ・リーガは6日、4月に“レトロマッチデー”を開催することを発表した。4月10日から13日にかけて行われるラ・リーガEA SPORTS（1部）第31節とラ・リーガHYPERMOTION（2部）第35節において、42クラブ中38クラブが、各クラブの過去の象徴的なデザインに着想を得た新たなユニフォームを着用してピッチに立つ。参加チームのユニフォームは、3月19日のマドリードファッションウィークにて発表される。審判団もスペインサッカー連