8日午前、山口市の駐車場で14台の車のテールランプが壊されているのが見つかりました。警察は器物損壊事件として調べを進めています。8日午前7時半ごろ、山口市小郡明治の駐車場で車のテールランプが壊されているのを所有者が発見し、警察に通報しました。警察が調べたところ、この駐車場を含めて近隣4か所で、あわせて14台の車のテールランプが壊されているのを確認しました。きのう（7日）から8日朝にかけての