今年の姫路開催最終日となる12日のメーン11Rでは重賞の第55回白鷺賞（ダート2000メートル）が行われる。出走予定有力馬のラッキードリーム（牡8、父シニスターミニスター）、ヘラルドバローズ（牡7、父シニスターミニスター）2頭を管理する新子雅司師（48）が、両馬の好走に期待した。ラッキードリームは一昨年の優勝馬。大井の2600メートル戦で勝ち鞍があるように、豊富なスタミナが持ち味だ。年明け1月3日の新春賞を勝って迎