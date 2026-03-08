◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾―韓国（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、韓国―台湾の一戦はタイブレークにもつれ込む熱戦となった。4―4で迎えた10回。無死二塁から始まる場面で、二塁走者に代走・陳傑憲（チン・ケツケン）が送られた。主将を務める陳傑憲はWBC開幕戦となった5日のオーストラリア戦で左手人差し指に死球を受けて骨折。左手は