俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。北野武監督（79）の撮影現場での思い出を明かした。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は印象に残った椎名の出演作として、北野監督の映画「アウトレイジ」（2010年）を挙げ、「どうなんですか、武さんの現場は」と質問。椎名は「緊張しますね」と打ち明けた。理由について「NGを基本出さないんですよ。監督が」とぶっちゃけ、スタジオから