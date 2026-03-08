イランの最高指導者を殺害し、体制転換を狙うトランプ氏。一方で、どうやって戦争を終わらせ、新たな体制をどうするのかといった展望は描けているのでしょうか。【写真で見る】元イラン大使が語る「アメリカ側の大きな誤算」世界同時株安にガソリン価格高騰... トランプ大統領は長期戦を示唆東京のガソリンスタンドでは...客「来週あたり高くなるかもしれないと思って、いま急いで入れに来たところ」客「どんどん上がってきてるで