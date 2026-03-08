女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。同2回戦が行われ、羽南が八神蘭奈を岩石落とし固めで勝利し準々決勝進出。8強入りした羽南は「2回戦突破しました。凄いね八神、なんか私がシンデレラトーナメント優勝した年と同じくらいの勢いだったじゃないですか。2024年かな、あのときなぜかわかんないけど、無敵な気持ちだった。危なかったけど岩石落とし固めで3カウント取りまし