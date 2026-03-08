韓国-台湾戦が取って取られての好ゲーム■韓国 ー チャイニーズ・タイペイ（8日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは8日、東京ドームで韓国-チャイニーズ・タイペイ戦が行われた。点を取っては取られての好ゲームが展開され、ファンからは“嬉しい悲鳴”が上がった。先制したのは台湾だった。2回、4番のジャン・ユーチェンがリュ・ヒョンジンから特大の一発を左中間に叩き込んだ