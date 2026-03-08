フィギュアスケート世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）が現地7日に行われ、島田麻央（木下グループ）が137.01点をマーク。合計208.91点とし、史上初の4連覇を達成した。最強17歳の衣装にも注目が集まった。島田は4回転を回避したものの、冒頭のトリプルアクセルを決め、3回転フリップ、ルッツ-トーループの連続3回転も成功。後半の3連続ジャンプで減点があったものの、大きなミ