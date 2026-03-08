春服を探しているけれど、まずは何から買おう……？ 買うべきアイテムに悩んでいるなら、おすすめしたいのは今から使えるライトアウター。温度調整が難しい季節の変わり目に、サッと羽織れるアウターがあれば大活躍しそうです。編集部のいちおしは【ハニーズ】のアイテム。撥水加工やUVカットなど、機能面も充実した優秀アウターをご紹介します。 カジュアルなのに女性らしい！ ケープ風ブルゾン