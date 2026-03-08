８日、記者会見に臨む王毅氏（中央）。（北京＝新華社記者／傅天）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、人類運命共同体構築について次のように述べた。人類の敵は互いではなく、戦乱、貧困、飢餓、不公正である。単独で戦っても、これらの課題を克服することはできない。孤立すれば助けは得られず、団結は力をもたらす。