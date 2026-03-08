８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、台湾問題について次のように述べた。国際社会では「一つの中国」原則を堅持する圧倒的な共通認識がすでに形成されている。台湾問題を解決し、祖国の完全な統一を実現する歴史的過程は阻むことができない。この流れに