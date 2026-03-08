８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中日関係について次のように述べた。中日関係の方向性は日本側の選択により決まる。台湾問題は中国の内政であり、日本はどのような資格があって口を出すのか。東京裁判（極東国際軍事裁判）が裁いたのは人類の良心であり