８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月8日】中国北京市で開催中の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は8日、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長を招き、「中国の外交政策と対外関係」をテーマに記者会見を開いた。８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見を取材する記者。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見に臨む王毅