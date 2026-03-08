女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は９日に、第１１１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の息子の名前が、「勘太」に決まる。ヘブンの親バカっぷりはすさまじく、毎日、家族に勘太のかわいいところを聞くほど。そんな中、トキとヘブンは正式に結婚し、勘太と ３ 人で