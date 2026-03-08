８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、台湾問題について次のように述べた。台湾は古くから中国の領土であり、過去も現在も「国家」であったことはなく、将来も断じてそうなることはない。台湾の中国への復帰は中国人民抗日戦争の勝利の成果であり、第2次