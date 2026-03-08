◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が今季２度目の実戦で初先発し、３回３１球で１安打無失点と好投した。降板後には、ＷＢＣに出場中の大勢にエールを送った。昨年３月９日のオープン戦以来、約１年ぶりの甲子園で直球主体の投球を見せ「基本はやっぱり真っすぐなので、しっかり使っていこうと。バッテリーでも話をしていたので、ああいう形でいけたのはよかったかな」と振り返った。一方