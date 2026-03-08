８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中印関係について次のように述べた。習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は昨年8月、天津でインドのモディ首相との会談を成功裏に開催し、ロシア・カザン会談に続き、両国関係をさらに高いレベルへ引き上げた。両国