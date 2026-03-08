８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、南中国海問題について次のように述べた。「南中国海行動規範」に関する協議は重要な段階に入った。中国は、各方面と共に、速やかに共通認識を確立し、各方面の意見の相違を管理し、相互信頼を増進し、協力を促進するための効