俳優で歌手の上地雄輔（46）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について投稿した。名門・横浜高校野球部出身で捕手を務め、1年後輩の松坂大輔らとバッテリーを組んでいた上地は「しまっていこーぜぃ#wbc」「1人だけフェアゾーンじゃないホームベースの後ろで守る#キャッチャー」とコメントし、キャッチャー姿のイラストを披露。7日に東京ドームで行われたWBC1次ラウンド日