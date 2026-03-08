ロッテの新外国人サム・ロング投手（30）に7日、第1子が誕生した。ロングは8日、球団を通じて「昨夜、ベンジャミン・ウィリアム・ロングが誕生しました。母子ともに健康で、とても元気です」と、来日中の夫人が千葉県内の病院で出産したことを報告。「近い将来、『ベイビー・ベン』もマリーンズの試合デビューできるのを楽しみにしています！」とコメントを寄せた。