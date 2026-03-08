タレントのさかなクンが、8日放送の『おしゃれクリップ』に出演。幼少期を知る人物たちへのインタビューなどを通じて、“魚が好き”という思いを貫くようになった原点に迫ります。2015年に東京海洋大学名誉博士を授与され、2021年には日本魚類学会の代議員に選出されるなど、日本を代表する魚類学者としても第一線で活躍するさかなクン。魚が好きになったきっかけは、小学生の時にクラスメイトが描いた“タコ”の絵だったといいま