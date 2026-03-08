歌手和田アキ子（75）が8日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。好きなタイプの男性を実名で答える一幕があった。番組が3月29日の最終回まで、残り4回となったことで、山形純菜アナが「放送終了まで、本日を含めてあと4回となりました。おまかせ！フィナーレ特別企画、アッコさんへのガチ質問、街ゆく人＆準レギュラーが、アッコさんに聞きたいことは？」とコーナー紹介をした。街頭インタビューで50代男