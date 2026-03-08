女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。同トーナメント初出場だったフワちゃんは1回戦で安納サオリと対戦し、両者オーバー・ザ・トップロープで失格。怒り心頭の安納にフワちゃんが絡むという展開。この日は伊藤麻希、古沢稀杏の伊藤リスペクト軍団に入り、安納サオリ、水森由菜、さくらあや組、鹿島沙希、レディC、金屋あんね組と3WAYで対戦した。試合中も必要以上に安納に