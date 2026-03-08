8日、中山9R・湾岸S（芝2500メートル）でマイユニバース（牡4＝武幸）に騎乗した横山典弘（58）が1着となり、JRA通算3000勝の大台に到達した。武豊以来、史上2人目の快挙に中山競馬場は大きな拍手と祝福の歓声に包まれた。86年3月1日の初騎乗から通算2万1852戦目での達成。1月31日、東京8R（ペイシャケイプ）で王手をかけて以来、33戦ぶりの勝利だった。【横山典弘の節目の勝利】▼500勝95年5月28日・東京1Rダイワグレ